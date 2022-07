Promozioni per 4 iscritti nella sezione Aia lametina ed 8 conferme nei vari livelli

Si è svolta oggi a Coverciano la conferenza stampa dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha presentato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023.

Promozioni per 4 iscritti nella sezione lametina ed 8 conferme nei vari livelli.

Conferma nella Commissione Arbitri Nazionale per l’assistente arbitrale Valerio Vecchi, promosso in CanD l’arbitro Pasquale Gatto che raggiunge la collega Martina Molinaro, e come assistente Fabrizio Perri che si aggiunge a Davide Gigliotti ed Antonio Paradiso (saluta invece per limite di permanenza nel ruolo Mattia Roperto).

Sale in Can 5 Elite l’arbitro Francesco Mancuso, dove già era in organico Gennaro Cefalà, ed in Can 5 approda Ferdinando Tino raggiungendo Cosimo Di Benedetto e Lucy Molinaro.

Conferma per Pietro Agabito nel ruolo di osservatore arbitrale nei dilettanti.