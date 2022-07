Molteplici richieste di partecipazione ai bandi per gli impianti sportivi lametini e nuovo sopralluogo martedì

Settimana che potrebbe ancora non essere di svolta per alcune società sportive lametine questa che si appresta ad iniziare, tra termini da dover rispettare per le iscrizioni ai campionati di calcio e scadenze del bando di gestione degli impianti sportivi.

L’iter del bando, che per gli stadi Riga, Renda e D’Ippolito, ed il Palasparti, prevede come termine mezzogiorno dell’11 luglio per presentare la propria candidatura sul Mepa, vedrà un’altra tappa interlocutoria martedì con seconda giornata di sopralluoghi obbligatori da parte dei partecipanti «in via del tutto eccezionale ed anche in ragione delle molteplici richieste di partecipazione ai bandi già pervenute», dopo i due appuntamenti fissati per la mattina del 21 giugno ed il pomeriggio del 23 giugno.

Gli step successivi saranno l’inizio della valutazione delle offerte entro il 14 luglio, con stimate 2 sedute di commissione per ogni impianto prima di arrivare al nuovo affidamento rispetto a quello scaduto a fine giugno.

Un bando che sarebbe dovuto essere, visti i criteri, molto selettivo, si potrebbe rivelare così più complesso da gestire e nella seconda metà di luglio l’amministrazione comunale dovrà decidere chi sarà a gestire per i 5 anni successivi ogni impianto in gara a partire dal 1 agosto (avendo per altro optato per una gestione “interna” per luglio, con impianti usati singolarmente per stage delle varie società interessate o singoli eventi).

Le stagioni calcistiche sono prossime alla preparazione per quanto riguarda serie D, Eccellenza e Promozione con i primi impegni ufficiali a fine agosto (i termini di iscrizione per le categorie inferiori scadranno a settembre), ed anche i campionati indoor avranno come avvio della preparazione subito dopo l’estate, quindi i tempi sarebbero abbastanza ristretti anche per eventuali contestazioni da dover valutare ed in via Perugini la carenza di personale e la “tradizione sfavorevole burocratica” (vedi Palagatti, Palasavutano, nuovo palasport di via del Progresso, campi Provenzano e Fronti) non fanno ben presagire. Sempre che, alla fine, il numero di partecipanti ammessi non torni ad essere ristretto a pochi concorrenti da valutare, e qualcuno degli esclusi non trovi poi soddisfazione nel prossimo bando che il Comune dovrebbe stilare a breve per quanto riguarda i campi di interesse di quartiere (sempre con tariffe d’uso stabilite dall’amministrazione comunale, ma modalità di affidamento e gestione diverse rispetto ai principali ora in gara).

Qualche chiarimento potrebbe arrivare giovedì mattina nella commissione consiliare sport, con i consiglieri comunali che però nei confronti con i dipendenti non sempre sono riusciti ad avere informazioni oltre alle lacune e mancanze già note ed irrisolte.

WORK IN PROGRESS

Voci di nuovi volti, specie dal centrocampo in su e con in comune passata esperienza al Messina, per il Lamezia Terme in serie D, le cui comunicazioni ufficiali al momento son però ferme alle nomine di Gianni come direttore generale e Novelli come allenatore. Una gestione silente non nuova da parte della società del presidente Saladini, che già nella scorsa stagione aveva fornito a raffica una serie di annunci, al netto di una costruzione di una rosa modificata più volte in corso d’opera pagando poi dazio a fine stagione.

Da neopromossa in Eccellenza la Promosport ha invece confermato lo staff tecnico vincente della Promozione, promosso a direttore sportivo Porpora, e rinnovato i contratti con Mercuri, Casella, Corigliano, Mercurio, Colosimo, Scozzafava, Villella, De Martino, Perri, Schirripa, De Fazio, Melina, Ventura.

Tra una Prima Categoria già certa ed una possibilità di approdare come ripescata in Promozione la Vigor 1919 ripartirà da Morelli come direttore sportivo e Perrone come allenatore, con presumibilmente parte del comparto over che verrà modificato in funzione della categoria che si andrà a disputare, mentre si dovrà cambiare certamente il pacchetto under guardando ad atleti più giovani di almeno 2 anni rispetto ai classe 2000 utilizzati in questa stagione (serviranno due nati dopo il 1 gennaio 2002 in Prima Categoria, mentre 2 nati dopo il 1 gennaio 2003 ed 1 nato dopo il 1 gennaio 2004 in Promozione).

Situazione simile a livello di categoria di partenza per il Sambiase, che però sarebbe indietro rispetto ai biancoverdi per essere ripescato avendo fermato la propria corsa nei play off in semifinale del girone, ma i giallorossi dopo la conferma di mister Gallo hanno già assicurato la permanenza di Miletta, Tallari, Costa, Simonetta, Vasile, Fortuna, Michienzi.

Da costruire invece i Biancoverdi Lamezia, che tramite i play off hanno ottenuto la Prima Categoria orfani però dello scomparso mister Perri.

Per quanto riguarda il mondo indoor la prima ufficialità è che il Basketball Lamezia disputerà il prossimo campionato di C Gold con un nuovo tecnico, salutando coach Barilla che allenerà in un’altra piazza sportiva.