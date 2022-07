Si chiudono i Campionati Regionali Individuali Under 15 e Under 16, i risultati

Si chiudono i Campionati Regionali Individuali Under 15 e Under 16 svolti a Lamezia Terme presso la SSD R. Viola Tennis & Sports. Il torneo under 15 femminile, valevole come prova di qualificazione ai campionati italiani di categoria, ha visto un bel tabellone di sette giocatrici, culminato con la vittoria di Martina Alfieri (3.3 – CT Rocco Polimeni) su Giulia Mercuri (3.2 – Accademia del Tennis) col punteggio di 7-5 4-6 10-7.

Il tabellone maschile, invece, si è concluso con la vittoria di Gabriele Aromato (4.1 – Palextra Club) su Lorenzo Accorinti (3.3 – N.T.C. Maierato). Il giovane Reggino vince 3-6 6-4 10-3. Nella sezione under 16 femminile, trionfa l’inarrestabile Beatrice Veltri (2.8 – Viola Tennis), ancora una volta vincente in finale su Linda Siclari (3.2 – TC Pharaon), concedendo a quest’ultima un solo game (6-0 6-1). Il tabellone maschile della stessa categoria premia Alessandro Laino (2.8 – TC Garden Giulio Riccio), che vince in finale su Agostino Rijli (3.3 – CT Rocco Polimeni) col punteggio di 6-3 6-4.

Finale Campionato Regionale a Squadre Under 16 Femminile

La giornata tennistica per la Viola Tennis si arricchisce di un’altra vittoria con la squadra femminile under 16 composta da Beatrice Veltri, Chiara Doria e Luisa Statti, capitanata dal Tecnico Nazionale Fabrizio Viola, che si aggiudica il titolo di “Campione Regionale a squadre”. La finale, giocata contro il TC Three Brothers Pharaon, è stata vinta dalle giovani lametine 2 incontri a 0. Beatrice Veltri non concede nulla ad Annastella Mallardo, vincendo 6-0 6-0, Chiara Doria supera Sharon Bennici 6-0 7-5.

A settembre, pertanto, le ragazze parteciperanno alla fase nazionale di Macroarea.