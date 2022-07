Il CT Persiceto ferma la Viola Tennis e vola in B1, vincendo 4 incontri su 6 a Lamezia Terme.

È stata una domenica all’insegna del bel tennis ma senza il risultato sperato per i padroni di casa. Per la Viola Tennis torna in campo Giannicola Misasi (2.3), che gioca per primo contro Luca Pancaldi (2.3). Il giocatore emiliano parte subito bene portandosi in vantaggio 3-a; Misasi resiste e agguanta quasi il pareggio, ma la forma fisica non è ancora al 100% e perde il primo set per 6 giochi a 3.

Il secondo set è dominato da Pancaldi, che cede solo un game al suo avversario, chiudendo il secondo set 6-1.

Il secondo punto per la squadra di San Giovanni in Persiceto arriva per mano di Munoz de la Nava (2.3), che vince con il risultato di 6-2 6-2 Francisco Bahamonde (2.5). Per il giocatore della Viola è la prima sconfitta nel campionato 2022.

Il terzo e il quarto punto per gli Emiliani arrivano con la sconfitta di Alberto Mercuri (3.2), che perde ancora una volta contro Arturo Pierangeli (3.1) e con la rivincita di Gabriele Noce (2.2) su Mariano Kestelboim (2.2).

Il quindicenne Pierangeli vince con il punteggio di 6-3 6-4; il quarto incontro, durato più di 3 ore, viene chiuso da Noce solo al terzo set, con il risultato di 6-4 4-6 7-5.

Massimo Viola, maestro e dirigente della Viola Tennis, commenta: «la giornata odierna ci da un forte dispiacere, perché siamo stati ad un passo da questo risultato straordinario per il secondo anno di seguito e quindi resta un po’ di amarezza. Prendiamo atto del fatto che gli avversari sono stati più bravi, hanno meritato sicuramente sul campo la vittoria e la promozione più di noi. È un peccato. Forse anche l’assenza di Sinopoli ha ancora una volta pesato sul risultato, perché la sua presenza avrebbe consentito la formulazione dei singolari in modo diverso. Di certo non possiamo sapere come sarebbe andata a finire, ma probabilmente avremmo avuto qualche chance in più. Guardiamo comunque quello che c’è di buono. È stata una bella esperienza, abbiamo portato a Lamezia una competizione unica fino ad oggi, con un livello di gioco molto alto, molto vicino al tennis professionistico, perciò siamo in ogni caso contenti. Facciamo tesoro di tutto ciò che è positivo e sicuramente cercheremo di fare meglio il prossimo anno».