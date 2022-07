Primo colpo di mercato della Promosport che si assicura Angotti

Uno degli attaccanti più richiesti dell’Eccellenza si accasa alla Promosport, rendendo evidenti le ambizioni della società biancoazzurra.

Attilio Angotti, nato a Lamezia Terme, classe ‘88 vanta numeri straordinari nella sua carriera: 242 presenze e 123 marcature complessive. Numeri che parlano da soli e che testimoniano quanto si tratti di un centravanti con il vizio del goal.

Inizia il suo percorso giocando quattro campionati consecutivi tra i professionisti: prima con la maglia del Messina (serie B), poi con Vigor Lamezia e Igea Virtus in C2, poi Noto in serie D e tanta tanta esperienza in Eccellenza, categoria nella quale per ben due volte, con il Soriano e con lo Scalea, è stato il bomber principe.