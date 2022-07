Michele Vitale nuovo centrocampista della Promosport

Calcio mercato

Un mercato senza sosta quello della Promosport, con il Ds Porpora che piazza un altro colpo. Alla corte di mister Morelli arriva Michele Vitale, un innesto di qualità e carattere per la zona mediana biancoazzurra. Vitale, nato a Prato, classe ‘91, mezza ala sinistra, vanta 27 presenze in Lega Pro con la Vibonese, condite da un goal, 48 presenze e 8 goal in serie D e 112 presenze in Eccellenza con più di 40 marcature.