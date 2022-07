Prosegue a suon di conferme la marcia di avvicinamento al torneo 2022-2023 per il Sambiase.

A quelle già annunciate nei giorni scorsi se ne aggiungono altre due, quelle dei centrocampisti Lorenzo Liparota (classe 2000) e Francesco Platì (classe 2001).

Foto 2 di 2



Ottime doti tecniche e grande eleganza in campo per il primo, rapidità e abilità nel saltare l’uomo per il secondo. Entrambi “under” nella scorsa stagione, sono ora pronti ad interpretare un ruolo da grandi nel prossimo torneo con il compito, non facile ma affascinante, di trascinare il Sambiase in altre categorie.