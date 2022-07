L’Ecosistem Lamezia Soccer verso la seconda tappa della Poule Promozione a Cirò Marina.

Il bilancio della prima tappa sorride agli orange, nonostante una sola vittoria all’attivo, hanno messo in difficoltà Milano e Genova, attuali prime della classe, esprimendo un bel gioco e mettendo in campo tanto carattere.

Dopo un mese di sosta, in cui il tecnico Notaris ha avuto la possibilità di lavorare al meglio sulla squadra, le pantere orange sono pronte a scendere nell’arena di Ciró Marina dove cercheranno di fare meglio possibile.

L’analisi della prossima tappa attraverso le parole del tecnico lametino: “Arriviamo a questa tappa di Ciró Marina dopo un mese di allenamento che ci ha permesso di lavorare un po’ di più rispetto alla prima tappa di Pescara nella quale abbiamo comunque fatto abbastanza bene e con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto raccogliere altre soddisfazioni. Ora ci aspettano due partite impegnative contro Naxos, che è una squadra molto esperta giocando insieme da anni e successivamente dopo un giorno di riposo affronteremo l’Icierre Lamezia che si presenterà come una delle favorite per la vittoria finale. Noi dal canto nostro siamo consapevoli dei nostri pregi e dei nostri difetti e ce la metteremo tutta come al solito cercando di non lasciare niente di intentato e poi alla fine tireremo le somme.”