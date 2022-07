Tra situazioni tecniche e legali sport indoor lametino ancora con il solo Palasparti a disposizione per 12 società

In quarta commissione consiliare torna in discussione la questione degli impianti sportivi al chiuso, con i rappresentanti delle società sportive che attualmente usufruiscono o gestiscono il Palasparti a chiedere ad assessore Vaccaro e dirigente Califano chiarimenti e prospettive sulla riapertura delle altre strutture da tempo non fruibili (chiuse dalla gestione commissariale Alecci, con successiva necessità di fornire da principio la documentazione necessaria), con conseguente difficoltà nella gestione sia dello sport di base che delle prime squadre.

I casi più urgenti risultano essere Palagatti e Palasavutano, ma anche l’uso pomeridiano delle palestre scolastiche chiuse all’uso esterno ma aperte al mattino in orario scolastico (ad oggi soluzione trovata solo per 1 delle 2 palestre della scuola media Pitagora). L’invito è quello di aprire anche la possibilità che siano le società a mettere in regola le strutture, tramite gestione pluriennale ed accordi chiari, perché nell’impianto di via Marconi attualmente si allenano e giocano 12 società di vari sport, non celando accuse verso il Comune sia in ambito di scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria che di quello gestionale. Nel confronto poco ottimismo emerge sul reale uso del nuovo palasport di via del Progresso, ed anche scarsa attrattiva per le avviate opportunità di attività estive su spiaggia libera e la questione degli impianti di interesse di quartiere enunciati dall’amministrazione comunale. Si sollecita nel contempo anche massima attenzione sui lavori di efficientamento energetico già finanziati nell’ambito di rigenerazione urbana per il Palasparti, chiedendo di evitare di far partire gli stessi durante la stagione agonistica.

La sollecitazione ad avere già da settembre un numero maggiore di impianti aperti non trova rassicurazioni da parte del dirigente Califano, che ricorda sia le difficoltà di organico che il lavoro dietro il bando di gestione per i 4 principali impianti sportivi comunali che vedrà il termine per presentare le domande l’11 luglio.

Sul Palasavutano si invitano le società a fornire la documentazione in possesso per agevolare il confronto per capire quale possano essere i passaggi necessari e successivi (la palestra era al centro di un accordo tra Provincia, titolare dell’attiguo istituto superiore professionale, e Comune), poiché in via Perugini il mancato confronto tra gli uffici ed il turn over negli stessi non hanno favorito il passaggio di conoscenza dei dati.

Per il Palagatti al momento rimane il problema dell’accatastamento negato, con carenza di certificati di proprietà dei terreni su cui sorge l’impianto e la scuola collegata. Uno scoglio burocratico più legale che tecnico che sta impiegando molto lavoro con poche forze umane in campo, tra successioni da dover verificare (alcuni eredi e proprietari sono già disponibili a chiudere pacificamente la vicenda, altri hanno atteggiamento diverso), documenti diversi da incrociare, interrogazioni a catasto e studi notarili. Sforzo che poi verosimilmente andrebbe fatto anche per gli attigui palatenda (su cui ci poteva essere l’interesse di due società sportive per il recupero e conversione tramite progetto di finanza) e campo in terra battuta “Remo Provenzano”.

Diverso è poi il discorso sulle palestre degli istituti superiori di competenza della Provincia, con al vaglio secondo il consigliere Davide Mastroianni nel piano di riequilibrio dell’ente intermedio il tentativo di riuscire a poter rivedere le tariffe di uso iniziando dal polo tecnologico (da riequilibrare le percentuali tra Provincia e scuola, con alcuni casi di tariffe per l’uso della palestra più alte rispetto al Palasparti).

Intanto le prime conseguenze negative del blocco delle attività del settore giovanile negli sport indoor iniziano anche a vedersi: dopo 37 anni nessun lametino è stato convocato nelle rappresentative maschili e femminili di pallavolo per il torneo delle Regioni; federazioni che storicamente indicavano Lamezia Terme per effettuare i propri raduni, data la centralità regionale, hanno dovuto necessariamente spostare altrove le attenzioni con conseguenti mancate opportunità di crescita per i vari movimenti sportivi.

Pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 si trovano così di fronte alla stessa situazione di 12 mesi fa, non potendo programmare con il giusto lasso di tempo la propria stagione e trovandosi “avversarie” nello stesso campo di gioco sebbene in sport diversi perché il Comune non riesce ad offrire più di una struttura adeguata anche solo per gli allenamenti (il campo polivalente “Gagliardi” all’interno del Parco Impastato può dare risposte limitate e solo allo sport giovanile).