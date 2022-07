L’A.S.D. Sambiase Calcio 1923 comunica altre due conferme nella rosa a disposizione di mister Paolo Gallo per affrontare la stagione 2022-2023.

Restano in giallorosso anche per la prossima stagione i giovanissimi Antonio Perri, classe 2002, e Nicola De Sibio, classe 2004, entrambi ancora under per il campionato di Prima Categoria.

Foto 2 di 2



Stantuffo inarrestabile sulla fascia destra, Perri si è mostrato spesso l’arma in più del Sambiase nella scorsa stagione trovando anche la via del gol. Quanto a De Sibio, il portierino ha saputo farsi trovare sempre pronto quando mister Gallo ha deciso di concederli spazio, mostrando così di avere le qualità e la fame per meritare la conferma.