Se lunedì scadrà il termine delle domande per la gestione quinquennale dei principali 4 impianti sportivi lametini, ieri la giunta Mascaro ha deliberato la ricognizione di quelli di interesse di quartiere che saranno oggetto del prossimo bando di assegnazione.

Il 20 giugno si erano determinati gli aggiornamenti delle tariffe d’uso a valere dal 1 luglio sia per i campetti di quartiere che per le palestre comunali (le quali però rimangono ancora off limits all’uso pomeridiano).

Il prossimo bando di affidamento in questa prima fase riguarderà:

campetto Acquadauzano dietro la chiesa di San Giovanni Battista

campetto di Gabella

campetto Via Dei Gelsomini

campetto del Carmine dedicato a Pino Ruberto

campetto Savutano

campetto contrada Ferrantazzo

campetto Sant’Eufemia

campetto Marinella

campetti attigui al PalaSparti Area Sud (la struttura dei campetti è costituita essenzialmente da un’area all’aperto priva di servizi, attigua al complesso sportivo del palazzetto dello sport e ai campi da tennis gestiti attualmente dalla S.S.D. Riccardo Viola Tennis & Sport)

Curiosamente anche in questo caso alcune strutture non risultano in regola con gli accatastamenti o non compaiono nei resoconti immobili 2013 e 2021.