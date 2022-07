Serie d

Un’altra stagione in gialloblu per Pietro Terranova

Classe 1994, l’attaccante vestirà la maglia gialloblu per il secondo anno consecutivo, dopo che arrivato in corsa la scorsa stagione segnò 3 reti in 16 incontri.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terranova anche per la stagione sportiva 2022-23. Classe 1994, l’attaccante vestirà la maglia gialloblu per il secondo anno consecutivo, dopo che arrivato in corsa la scorsa stagione segnò 3 reti in 16 incontri. L’attaccante siciliano era stato indicato come oggetto dei desideri anche del Trapani (che la scorsa stagione ha rilevato il titolo del Dattilo con cui Terranova si era laureato capocannoniere del girone), con oggi invece la conferma con la squadra lametina.