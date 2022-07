Atletico Maida all’insegna della continuità dirigenziale

Lunedì la dirigenza dell’Asd Atletico Maida si è riunita presso la sede legale per discutere della programmazione per la nuova stagione calcistica, e la valutazione della stagione scorsa che ha portato ad una importante salvezza diretta da mister Caruso, confermato anche per la prossima stagione.

Proprio dal tecnico di Amantea si vuole ripartire insieme al suo staff, mister Francesco Saladino (secondo e confermato allenatore della Juniores vincitrice playoff ) il preparatore atletico Alessandro Scornaienchi e il preparatore dei portieri Giuseppe Gigliotti per programmare una stagione importante.

La dirigenza si conferma ancora una volta, nel segno della continuità e della buona programmazione e a breve ci saranno anche new entry. L’assemblea ha confermato il trio dei presidenti, lo storico Luciano Paone (alla sua decima stagione da presidente) e i due imprenditori Massimiliano Arcuri (per lui quinta stagione al vertice della società giallorossa) e Angelo Sgrò, pronti tutti e tre a voler rinnovare le ambizioni della squadra .

Confermati tutti i main sponsor Azienda Olearia Arcuri , Ottica Center (storico sponsor giallorosso) Sgrò consulenze automobilistiche, Rettura Packaging di Marco Rettura, la concessionaria AutoCurti.

Confermato Vice Presidente l’imprenditore maidese Domenico Paone, che rimane anche come Official Sponsor con l’azienda PJeans , che verrà affiancata anche dall’ aziende “l’Ottica di Enzo Augello” .

In segreteria Carmine Iannuzzi, storico dirigente giallorosso, tesoriere confermato Ivan Ciliberto , mentre per il settore giovanile Antonio Gigliotti .

Come Direttore Sportivo e responsabile marketing nonchè fondatore della squadra Vincenzo Zaccone , affiancato dai Direttori tecnici (per prima squadra e juniores) Domenico Catozza e Giuseppe Provenzano. Responsabili organizzativi per la prima squadra e dirigenti accompagnatori Domenico Gigliotti (11 ani in giallorosso per lui), Francesco Lo Russo e Antonio Ciliberto.