Finanziamento ottenuto dal Pnrr per il “Rocco Riga”, escluso quello per il “Gianni Renda”

Completata la fase istruttoria, pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi alla fase concertativo negoziale prevista dagli avvisi pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport il 23 marzo in merito ai fondi Pnrr destinati allo sport.

Per il cluster 1 sono state ammesse le candidature di 155 comuni (di cui 95 con riserva), per un totale di 371.926.895,77 euro; per il cluster 2 sono state ammesse le candidature di 97 comuni (di cui 35 con riserva), per un totale di 110.346.557,09; per il cluster 3 sono state ammesse le candidature di 45 comuni, per un totale di 171.112.422,13.

Per il Comune di Lamezia Terme arriva un risultato a metà: escluso il finanziamento richiesto per il “Gianni Renda” sul cluster 1, ammesso invece quello per il “Rocco Riga” sul cluster 2, mentre nessuna federazione nazionale aveva candidato impianti lametini sul cluster 3.

Per il “Gianni Renda” si prevedeva un intervento da 1.500.000 euro per:

realizzazione infrastrutture: tribuna coperta ospiti lato nord campo a 11, tribuna coperta ospiti lato est campo a 5, copertura tribuna lato ovest campo a 11, manufatto locale tecnico/deposito, campo di badminton paralimpici

impianti e installazione di torri e tralicci: efficientamento energetico impianto di illuminazione e realizzazione impianto completo di filodiffusione e videosorveglianza campo a 5 e 11; copertura parcheggi esterni con sovrastante istallazione pannelli fotovoltaici; impianto di illuminazione a risparmio energetico dell’area parcheggi; soprelevazione strutturale dei muri perimetrali e recinzioni interne ed esterne allo stadio

acquisto arredi e attrezzature: sedili per tribune e attrezzature sportive per palestra e atletica nella misura massima del 10% del contributo richiesto.

Per il “Rocco Riga” intervento da 1.000.000 euro per: