Vittoria di misura che vale la momentanea vetta solitaria per l’Icierre Lamezia nel Poule Promozione

ICIERRE LAMEZIA-SEATRAM CHIAVARI 4-3 (2-2; 1-0; 1-1)

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Scalese, Mercuri A., Curcio, Gatto, Gallo, De Fazio, Villella, Mercuri A. All: Pellegrino

Chiavari: Fiaschi, Fassone, Perego, Pane, Ruffino, Gandolfo, Co Dondero, Gaspari, Sassari, Rossi, Ce Dondero, Lasagna. All: Tuccio

Arbitri: Gosetto di Schio e Fagnani di Termoli

Reti: 2’ pt De Fazio (L), 3’ pt Gandolfo (C), 7’ pt Curcio (L), 9’ pt Pane (C); 12’ st Curcio (L); 5’ tt Pane (C), 6’ tt Villella (L)

Vittoria di misura che vale la momentanea vetta solitaria per l’Icierre Lamezia.

La gara contro Chiavari vede un sostanziale equilibrio, con sia primo che terzo tempo chiuso in parità di reti: apre le marcature De Fazio, Curcio riporta due volte in vantaggio i lametini, e Villella chiude la contesa nel terzo tempo.

Domani alle 17:15 terza gara della tappa di Cirò Marina che vedrà il derby lametino tra Icierre ed Ecosistem.