Nel debry lametino l’Icierre batte l’Ecosistem chiudendo in testa al girone la seconda tappa del Poule Promozione

La terza e ultima giornata della tappa di Cirò Marina, la sesta della Poule Promozione, ha confermato l’innalzamento del livello di un Campionato in cui tutte e 9 le squadre sono ancora in lotta per la conquista di un obiettivo.

Tappa felice per la matricola Icierre Lamezia che ha fatto 3 su 2 vincendo anche lo scontro diretto con il Chiavari e il derby con l’altra squadra di Lamezia nella terza e ultima giornata. E’ successo tutto nel primo tempo, l’Icierre si è portato sul 4-2 poi il risultato si è cristallizzato fino al fischio finale. Se nelle precedenti sfide Curcio e Scalese avevano fatto la voce grossa questa volta la differenza l’hanno fatta Grande (doppietta), Villella e Mercuri. All’Ecosistem non sono bastati il quinto centro in Campionato di Canino e la firma di Verso.

ECOSISTEM LAMEZIA-ICIERRE LAMEZIA 2-4 (2-4; 0-0; 0-0)

Ecosistem Lamezia: Calderaro, Schirripa, Rovito, Pisano, Ferrara, Canino, Rosi, Cristiano, Verso, Iozzi, Giampà, Mercurio. All: Notaris

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Morelli, Grande, Scalese, Gatto, De Fazio, Villella, Mercuri, Martinez, Grandinetti, Gallo. All: Pellegrino

Arbitri: Boggi di Salerno e Musumeci di Catania

Reti: 7‘ pt Villella (L), 8’ pt Canino (E), 8’ pt Mercuri (L), 9’ pt Grande (L), 9’ pt Grande (L), 12’ pt Verso (E)

Il Seatram Chiavari si rifà immediatamente della delusione del giorno precedente vincendo in rimonta con un’ottima Vastese che ha sentito il profumo del successo fino a 5’ dal termine. La squadra genovese è salita a quota 12 punti grazie ai suoi due frombolieri della sabbia, Gandolfo e Sassari che oggi hanno segnato rispettivamente due e tre reti. Gandolfo finora ha già impresso otto sigilli. Alla Vastese non sono bastati gli acuti di Madonna (doppietta), Sferrella e Antonino. Quest’ultimo sta dimostrando una grande precisione sotto porta (5 gol in Campionato).

Nel gruppo di testa s’inserisce anche il Città di Milano che ha battuto il Genova per 5-1 dopo aver regolato nella 2^ giornata anche il Naxos. I meneghini hanno fatto la differenza nel primo e terzo tempo. Man of the match Ilardo autore di un poker di reti che lo proietta ad otto centri in Campionato. Un giocatore che farebbe la differenza in quasi tutti i club. Puntuale la firma del nazionale iberico Domi che affianca Ilardo con otto gol in sei partite.

L’Adriatica Immobiliare Cagliari chiude la tappa a punteggio pieno rilanciandosi in classifica. Dopo aver battuto Vastese e Bologna la squadra di Perra si è ripetuta con il Naxos superato per 7-4 grazie alle doppiette di Medina, Ruggiu e Sabatino. Il paraguaiano sale in testa alla classifica marcatori della Poule Promozione con 11 gol, sei per Ruggiu, cinque per Sabatino. Il Naxos per più di un tempo ha accarezzato la vittoria sospinto dai due centri del brasiliano Rodrigo (7 gol in stagione).

Classifica: Icierre Lamezia* 15 punti; Città di Milano, Immobiliare Adriatica Cagliari* e Seatram Chiavari 12 punti; Ecosistem Lamezia, Vastese e Genova* 6; Bologna 1; Naxos 0

*una gara in più