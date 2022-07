Al duo Pizzichini-Titta il tornero B1 maschile di beach volley organizzato al Coolbay

Successo per il “Torneo B1” maschile di beach volley (del circuito Fipav) che si è svolto nello scorso weekend presso il Coolbay Resort.

Dopo due giorni di gare ad altissimo livello dalla mattina al tardo pomeriggio, la finalissima è stata giocata tra il duo Fioretta-Cravera contro il duo Pizzichini-Titta. Ad aggiudicarsi il torneo sono stati questi ultimi che al tie-break hanno avuto la meglio sugli avversari. I primi classificati, oltre al montepremi, si sono aggiudicati punti utili per i tornei nazionali di beach.

In ambito kite-surf, invece, oggi prende inizio il “Summer Camp” organizzato da Gizzeria Kite, sempre presso il Coolbay Resort, che durerà fino a venerdì 15 (dalle 10 alle 18). Il camp, utile ai giovani kiters dagli 8 ai 17 anni, per iniziare ad approcciarsi a questa disciplina prevede anche lo svolgimento di altri sport, per una settimana all’insegna del divertimento e della condivisione.