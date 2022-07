Campionati Italiani Assoluti di Fondo, prova superata dalla Arvalia Nuoto Lamezia

Dopo la tre giorni di Roma, alcuni promettenti atleti dell’Arvalia Nuoto Lamezia, grazie all’acquisizione dei tempi limite conseguiti in vasca nelle gare dei 1500 sl per i ragazzi e negli 800 stile per le ragazze, si sono trovati ad affrontare un’altra importante avventura, ossia i Campionati Italiani Assoluti di Fondo.

Cristina Francesca Anna Galati, Aurora Furci, Leonardo Grasso e Angelo Talarico sono partiti alla volta di Piombino per prendere parte alla competizione natatoria indetta dalla FIN. Proprio lì, nonostante gareggiassero in una disciplina ben distante dalla loro, sono riusciti nella grande impresa di conquistare ottimi risultati.

«Il nuoto di fondo è una disciplina completamente diversa dal nuoto in piscina – ha commentato mister Francesco Strangis – pertanto è stata una competizione tutt’altro che semplice, ma l’esperienza si è rivelata davvero costruttiva: i nostri ragazzi si sono messi alla prova con campioni italiani assoluti di nuoto di fondo, proiettandosi verso un percorso che si potrà senz’altro intraprendere in maniera più specifica».