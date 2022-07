Dario Maltese nuovo arrivo a centrocampo per il Lamezia Terme

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2022-23 del calciatore Dario Maltese.

Centrocampista centrale classe 1992, nativo di Palermo, è reduce dalla vittoria del campionato di Serie D girone H con l’Audace Cerignola. In carriera vanta 10 stagioni in Serie C (tra le altre, con le maglie di Reggiana, Pisa, Alessandria e Giana Erminio) e 12 presenze in Serie B con il Latina (s.s. 2013/14).