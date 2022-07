Venerdì stage under per la Vigor al “Rocco Riga”

In vista della prossima stagione, attualmente con la certezza della Prima Categoria e possibilità di essere ripescata in Promozione (le procedure di iscrizione sono iniziate ieri e termineranno il 22 luglio), la Vigor 1919 si metter alla ricerca di nuovi under.

Venerdì 22 luglio, presso lo stadio Rocco Riga, si svolgerà lo stage dedicato ai ragazzi nati negli anni 2003 | 2004 | 2005 in vista della stagione sportiva 2022/2023.

Ritrovo allo stadio per le 16:30, inizio allenamento alle 17, a dirigere lo stage sarà lo staff tecnico della Vigor.

Per poter partecipare allo stage bisognerà essere in possesso di un certificato medico in corso di validità e se tesserati per un’altra società il nulllaosta rilasciato dalla stessa.