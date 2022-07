Campionati Regionali di Nuoto Esordienti A e B 2022, l’Arvalia Lamezia seconda a Crotone

Ai “Campionati Regionali di Nuoto Esordienti A e B 2022” disputati a Crotone sabato 9 e domenica 10 luglio la compagine della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme è riuscita a conquistare il secondo posto, con 208 punti, a sole 6 lunghezze di distanza dalla prima classificata, con la sua squadra di Esordienti A. Terzo posto, invece, per gli Esordienti B con 171,50 punti.

Mister Francesco Strangis, allenatore del team insieme a mister Armando Labonia, ha espresso la propria gioia per le grandi conquiste del weekend appena trascorso: «Sono molto contento dei risultati ottenuti – ha detto – ci siamo accaparrati inaspettatamente due podi, frutto della grande qualità della squadra, seppur non numerosa. Si è trattato di due importanti risultati: i ragazzi sono riusciti a fare gruppo, a essere compatti e a migliorare molto rispetto al campionato invernale. Avevano tanta voglia di mettersi in gioco e molti di loro sono pronti ora per il passaggio di categoria».

Ma, oltre al grande risultato di squadra, notevoli sono stati quelli individuali:

Daniel Lico – 1° posto nei 50m Farfalla Esordienti B Maschi (34.10), 1° posto nei 100m Rana Esordienti B Maschi (1:32.40), 1° posto nei 200m Rana Esordienti B Maschi (3:19.10), 1° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi (2:55.50), 2° posto nei 100m Farfalla Esordienti B Maschi (1:20.80);

Riccardo Pio D’Ippolito – 1° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2:52.10), 2° posto nei 200m Stile Libero Esordienti A (2:21.80), 1° posto nei 1500 Stile Libero Esordienti A Maschi (19’18.50), 2° posto nei 400m Stile Libero Esordienti A Maschi (4:57.40);

Leonardo Calì – 1° posto nei 400m Misti Esordienti A Maschi (5:42.20), 1° posto nei 200m Rana Esordienti A Maschi (2:59.10), 2° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2:43.30) 3º posto nei 1500 Stile Libero Esordienti A Maschi (19’53.80);

Denny Amendola – 1° posto nei 100m Dorso Esordienti B Maschi (1:31.90), 2° posto nei 200m Dorso Esordienti B Maschi (3:13.60);

Gioele Perri – 2° posto nei 400m Stile Libero Esordienti B Maschi (5:54.90), 3° posto nei 200m Misti Esordienti B Maschi (3:11.50);

Alessandro Campisi – 2° posto nei 100m Dorso Esordienti B Maschi (1:33.00), 3° posto nei 200m Dorso Esordienti B Maschi (3:17.00);

Domenico Piero Strangis – 2° posto nei 100m Dorso Esordienti A Maschi (1:21.20), 2° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2:53.00);

Riccardo Stranges – 2° posto nei 200m Rana Esordienti A Maschi (3:07.00), 3° posto nei 100m Rana Esordienti A Maschi (1:24.00);

Francesco Perri – 3° posto nei 200m Dorso Esordienti A Maschi (2:56.50), 3° posto nei 200m Misti Esordienti A Maschi (2:43.30);

Luca Antonio Perri – 3° posto nei 100m Rana Esordienti B Maschi (1:41.30).

Benissimo anche le staffette, in cui si è vista la vera qualità dell’Arvalia Nuoto Lamezia:

1° posto nei 4X50m Stile Libero Esordienti B Maschi (2:22.00);

1° posto nei 4X100m Stile Libero Esordienti A Maschi (4:28.10);

1° posto nei 4X50m Misti Esordienti B Maschi (2:37.30);

1° posto nei 4X100m Misti Esordienti A Maschi (5:08.10).

Soddisfacenti sono state le performance, poi, di Giulia Cianflone, Rosetta Erika Caputo, Andrea Certomà, Andrea Furci, Simone Talarico, Antonio Di Natale, Fabiola Currado, Giorgia Bisurgi e Francesco Gallo.