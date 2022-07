La Promosport registra il ritorno di Fabio De Nisi.

Difensore centrale classe ‘93 – non è un volto nuovo in casa Promosport; già in passato, infatti, ha difeso i colori bianco azzurri in veste di capitano. Nella sua carriera ha indossato le maglie di Vigor Lamezia e Sambiase; proprio con quest’ultima è stato protagonista nella vittoria del mini torneo di Eccellenza.

Nell’ultima stagione ha difeso i colori della Paolana con la quale ha raggiunto la semifinale play – off. Inoltre, anche nel beach soccer il difensore lametino ha dato prova del suo valore in forza al Terracina – nella scorsa stagione – e attualmente con il Catania.

Un innesto – dunque – che andrà a rinforzare ancora di più la retroguardia bianco azzurra