Porte girevoli in casa Lamezia Terme tra campo e società con la serie D da programmare

Dei 26 elementi che hanno chiuso la scorsa stagione al quarto posto in serie D, al momento il Lamezia Terme ha confermato ufficialmente solo 2 giocatori e ne ha salutato 7, mentre la società gialloblu del presidente Saladini ripete alcune strategie comunicative della scorsa estate (completamento della rosa a singhiozzo, cambiamenti interni non resi noti, organizzazione della preparazione alla stagione non chiara).

Se le voci di mercato protendevano per l’idea di ricomporre nella città della piana il blocco che vinse il campionato di serie D con il Messina con mister Novelli, al momento i riscontri vanno in altra direzione.

Con Haberkon ufficializzato dalla Puteolana si delinea una rifondazione del pacchetto attaccanti, che ha già visto andare via anche Da Dalt (Afragolese), Umbaca (Promosport) e Bollino (Casertana), confermato Terranova e con Provazza tornato alla Reggina dopo il prestito al pari del centrocampista Bezzon con mercato tra i professionisti. Non dovrebbero essere confermati neanche i classe 2002 Schimmenti e Verso, volto nuovo è quello di Mazala, centravanti classe 95.

A centrocampo ancora una stagione in gialloblu per Maimone, volto nuovo Maltese, si sarebbero chieste informazioni sull’ex Sambenedettese Simone Di Domenicantonio, classe 1997, ex calciatore di Tolentino, Campobasso, Rieti e Spoleto. Difficile la conferma di Bernardi dopo la parte di girone di ritorno fuori dai convocati, potrebbe rimanere un’altra stagione in gialloblu Salandria mentre meno chance ci sarebbero per Corapi e Di Marco.

In difesa già salutato ufficialmente Miceli (Promosport), è arrivato Silvestri, si dovrebbe lavorare per confermare il pacchetto di under sulle corsie esterne, con quotazioni più alte per Sabatino rispetto a Sirignano tra i centrali over (non confermata la pista Marchetti, che ha firmato a Casale).

Da definire le gerarchie in porta, anche alla luce delle scelte di come distribuire i 4 fuoriquota in campo (la scorsa stagione si sono alternati Lai, 2000, e Gentile, 2001).

Modifiche anche nell’organigramma societario, con l’intero staff tecnico di mister Novelli rinnovato (ricomponendo quello dell’esperienza a Messina), Andrea Gianni direttore generale e direttore sportivo in pectore mancando ancora un incaricato diverso, e meno persone rispetto alla chiusura della passata stagione (non compare più Angelo Sorace come team manager, salutati anche altri collaboratori dentro e fuori il campo). Rispetto a 11 mesi fa oltre al presidente Felice Saladini, compare un solo vice presidente, Angelo Ferraro, direttore generale Andrea Gianni, conferme per membro del consiglio direttivo Massimiliano Carnovale, amministrazione Massimiliana Mete, logistica e acquisti Saverio Giampà, grafica e video Arturo De Rosa, marketing & sales Ivan Rizzuto, Sistemi e It Antonio Luzzo, fotografo ufficiale Erika Giampà.