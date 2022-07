Ultime 3 gare per aspirare ad un posto nelle Finals di Cagliari per l’Ecosistem Lamezia

Terza tappa nel campionato di beach soccer per l’Ecosistem Lamezia soccer. Gli orange sono pronti a vivere l’ultima tappa della Serie A per aspirare ad un posto nelle Finals di Cagliari.

Dopo la tappa di Ciró Marina, non c’è tempo di rifiatare, mister Notaris ha aggiustato gli ultimi dettagli prima del tour di force in Toscana, dove le pantere sono attese da tre match cruciali.

È intervenuto il capitano, Andrea Canino, per raccontare come la squadra sta vivendo questo momento: «sicuramente ci aspettano tre partite fondamentali per raggiungere un obbiettivo che alla vigilia era impensabile, soprattutto per la squadra che si è presentata al campionato con una delle rose più giovani in cui pochi credevano. Sappiamo che sarà molto difficile vincerle tutte, ma giocando con cuore e sacrificio proveremo a prenderci le finali di Cagliari».

Quindi la presentazione della prima gara: «affronteremo Chiavari, che sta dimostrato di essere una grande squadra, in quello che sarà il primo banco di prova. Poi ci sarà Bologna, sicuramente una squadra esperta che anche se si trova ad un punto vorrà fare risultato per non chiudere in fondo la classifica, per ultimo affronteremo la Vastese che per il momento è a pari punti con noi».

Appuntamento a stasera alle 20:45, dove nella beach arena di Viareggio, andrà in scena la gara contro il Seatram Chiavari Bs