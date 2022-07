Una sconfitta ed una vittoria nell’avvio della terza tappa del Poule Promozione per le compagini lametine.

L’Icierre cede per 5-4 contro Genova, pagando l’avvio di gara in salita (3-0 dopo 5 minuti), venendo raggiunta in testa dal Milano (ma avendo di contro la sola gara di domani contro Cagliari ancora a disposizione, mentre le altre scenderanno in campo anche sabato).

Per l’Ecosistem Lamezia invece sprint decisivo nell’ultimo periodo, con la vicecapolista Chiavari battuta così di due reti e buoni segnali in vista della gara di domani contro Bologna.

GENOVA-ICIERRE LAMEZIA 5-4 (3-1; 1-2; 1-1)

Genova: Giovinazzo, Cappannelli, Rossetti, Brema, D’Amora, Grilli, Romei, Gattiglia, Ponzetti, Brunelli, Revello, Stefanzl. All: Memoli

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Gatto, De Fazio, Villella, Mercuri, Curcio. All: Pellegrino

Arbitri: Susanna di Roma 2 e Schifano di Napoli

Reti: 1’ pt Rossetti (G), 2’ pt Cappannelli (G), 5’ pt Grilli (G), 10’ pt Morelli (L); 5 st aut. Ponzetti (L), 6’ st Ponzetti (G), 10’ st Villella (L); 7’ tt Villella (L), 11’ tt Ponzetti (G)

Espulso: Curcio (L)

SEATRAM CHIAVARI-ECOSISTEM LAMEZIA 6-8 (1-2; 4-2; 1-4)

Seatram Chiavari: Fiaschi, Fassone, Perego, Pane, Ruffino, Gandolfo, Bacigalupo, Dondero Co., Dondero Ce., Oneto, Gaspari, Sassari. All: Tuccio

Ecosistem Lamezia: Calderaro, Schirripa, Rovito, Mercurio S., Ferrara, Canino, Rosi, Martino, Verso, Giampà, Mercurio A. . All: Notaris

Arbitri: Musumeci di Catania e Ozzella di Benevento

Reti: 1’ pt Mercurio S. (L), 10’ pt Sassari (C), 12’ pt Giampà (L); 2’ st Fassone (C), 5’ st Ruffino (C), 6’ st Giampà (L), 5’ st Ferrara (L), 8’ st Pane (C), 10’ st Pane (C); 2’ tt Rovito (L), 3’ tt Schirripa (L), 7’ tt Fassone (C), 8’ tt Mercurio S.(L), 12’ tt Giampà (L)

Ammoniti: Pane (C), Sassari (C), Mercurio S. (L)