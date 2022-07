Prima categoria

Andrea Canino nuovo attaccante per il Sambiase

Nell’ultima stagione al Cerva in Prima Categoria ha messo segno ben 27 reti trascinando i suoi fino a sfiorare i play-off. In tutto sono 260 i gol realizzati in carriera

Più informazioni su sambiase

sambiase Lamezia Terme









L’A.S.D. Sambiase Calcio 1923 comunica di essersi assicurata per la stagione 2022-2023 le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Canino. Una carriera sui campi di Promozione e Prima Categorie, con le maglie tra le altre di Botricello, Taverna, Sporting Catanzaro Lido, Campora e Cerva, per Canino nato a Catanzaro il 26.01.1988. Nell’ultima stagione al Cerva in Prima Categoria ha messo segno ben 27 reti trascinando i suoi fino a sfiorare i play-off. In tutto sono 260 i gol realizzati in carriera