Chiuse le iscrizioni, almeno altri 10 giorni per avere i gironi di serie D

Sono 168 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2022/2023 al termine della procedura di iscrizione scaduta oggi alle 18. Delle 171 previste 3 le già certe escluse: Delta Porto Tolle e Lornano Badesse hanno presentato formale rinuncia, il Rieti non ha fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale.

La documentazione fornita dai club passerà ora all’esame della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro giovedì, e per gli eventuali ricorsi il termine è fissato alle 20 del 24 luglio, il giorno successivo la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti.

La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND il quale potrà escludere le società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace.

Per quanto riguarda il girone I, in cui partirà il Lamezia Terme, in bilico erano annunciate le posizioni di Cittanova e Giarre, che però non figurano tra le escluse nel comunicato della Lega Nazionale Dilettanti, con da capire che cosa ne sarà del Catania, la cui iscrizione poteva essere ammessa in sovrannumero.

Ci vorranno così almeno altri 10 giorni per conoscere la composizione del girone, in cui già erano certe le formazioni calabresi (Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Locri, San Luca, Vibonese) e siciliane (Acireale, Canicattì, Giarre, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant’Agata, Trapani) per un totale di 15 formazioni. Ogni girone dovrà essere composto però da un minimo di 18 ed un massimo di 20 sfidanti, con le rimanenti formazioni che saranno così assegnate dalla Campania (Afragolese, Angri, Casertana, Cavese, Gladiator, Mariglianese, Nocerina, Nola, Paganese, Palmese, Portici, Puteolana, Real Aversa, Santa Maria Cilento, Sorrento le iscritte), al netto di eventuali ripescaggi (che avverranno però più difficilmente rispetto alla scorsa stagione, dovendo ritornare ad un format a 162 squadre) con interessate anche Rende ed Akragas.

Sul fronte della costruzione della nuova rosa gialloblu nuova sicura partenza quella di Tringali (il centrocampista classe 2001 ha firmato per la Casertana), con da definire in mezzo al campo anche la posizione di Di Marco (il mediano si sta allenando con l’Equipe Campania), mentre è sfumato l’arrivo di Puntoriere (che andrà in Campania, alla Palmese).