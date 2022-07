Mattinata amara per le due compagini lametine nella seconda giornata della terza tappa del Poule Promozione.

Sconfitta pesante per l’Icierre Lamezia BS contro il Cagliari Beach Soccer. I neroverdi perdono 6-2 in una gara in cui gli isolani hanno dominato dal primo all’ultimo minuto. Per i neroverdi in rete De Fazio e Mercuri. Sconfitta che pregiudica il primato in classifica ma che non cambia nulla in ottica Play Off, essendo i lametini già qualificati e domani attesi dal turno di riposo.

Niente da fare neanche per l’ Asd Ecosistem Lamezia Soccer contro il Bologna Beachsoccer. I lametini perdono 5-2 riducendo al minimo le speranze di qualificazione ai play off. In rete Canino e Ferrara. Domani ultimo impegno contro la Vastese.

ECOSISTEM LAMEZIA-BOLOGNA 2-5

(0-0; 1-3; 1-2)

Ecosistem Lamezia: Calderaro, Schirripa, Rovito, Mercurio A., Ferrara, Canino, Martino, Perso, Mercurio S.. All: Notaro

Bologna: Turchi, Andreani, De Baronio, Russo, Sciglitano, Kortvelyesi, Cinquini, Toffolo, Goto, Cancelli. All: Turchi

Arbitri: Fiammetta di Roma 2 e Schifano di Trapani

Reti: 5’ st Toffolo (B), 7’ st Goto (B), 7’ st Kortvelyesi (B), 8’ st Canino (L), 7’ tt Cancelli (B), 8’ tt Cinquini (B), 9’ tt Ferrara (L)

Ammonizioni: Schirripa (L)

ICIERRE LAMEZIA- ADRIATICA IMMOBILIARE CAGLIARI 2-6

(2-4; 0-2; 0-0)

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Villella, Mercuri. All: Pellegrino

Adriatica Immobiliare Cagliari: Manis, Rolon, Aramu, Etzi, Frutos, Medina, Mainas, Melis, Ruggiu, Podda, Sabatino. All: Wilson Santos

Arbitri: Musumeci di Catania e Fagnani di Termoli

Reti: 3’ pt Medina (C), 8’ pt Frutos (C), 9’ pt De Fazio (L), 10’ pt Medina (C), 12’ pt Mercuri (L), 12’ pt Frutos (C); 6’ st Medina (C); 3’ st Etzi (C)