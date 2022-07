Una sola proposta per ognuno degli impianti sportivi lametini da gestire da agosto per 5 anni

Sarebbero solo 4, uno per ogni impianto messo in gara, i partecipanti che hanno presentato su Mepa la propria proposta progettuale per la gestione delle 4 strutture sportive attualmente aperte a Lamezia Terme.

Entro il termine di lunedì per il Palasparti unica proposta quella della Raffaele Lamezia, mentre per gli stadi risulterebbero candidati l’Fc Lamezia Terme per il “Guido D’Ippolito”, il Sambiase per il “Gianni Renda”, la Promosport per il “Rocco Riga”.

Nei giorni scorsi sono state aperte tutte le buste amministrative, da cui le società che hanno partecipato sono state messe a conoscenza di eventuali concorrenti, e passo successivo ora sarà l’apertura delle buste tecniche ed economiche con offerte che dovrebbero essere valutate in modo celere non avendo la necessità di confrontare più soggetti.

Le gestioni saranno valide dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2027, e da oggi scattano per quanto riguarda i campionati calcistici le varie scadenze per le iscrizioni: alle 18 ultima chiamata per la serie D, poi a seguire il 22 luglio per Eccellenza e Promozione, il 2 settembre per Prima Categoria, 16 settembre Seconda Categoria, 23 settembre Terza Categoria, 7 ottobre Eccellenza Femminile, con a fine agosto l’avvio della Coppa Italia Dilettanti.

Anche per quanto riguarda il mondo indoor il termine per iscriversi a seconda dello sport scadrà questo mese: 25 luglio per la serie C Gold di basket, con Lamezia che dopo il girone con le campane dello scorso anno potrebbe migrare più a sud in quello siciliano; il 18 luglio per la serie B di pallavolo maschile, con la Raffaele Lamezia che dovrebbe proseguire anche nei campionati di serie C maschile e femminile; in merito al futsal scaduto ieri il termine per l’A2 femminile che interessa la Royal Team Lamezia, oggi quello per la serie B che interessa l’Ecosistem Lameziasoccer.

Nella domanda di ammissione al proprio campionato ogni società dovrà allegare la disponibilità del campo di gioco fornita dal Comune, e dovrà poi trovare l’accordo con il nuovo gestore per quanto riguarda l’uso della struttura. Se quindi la fase di assegnazione delle gestioni sembrerebbe essere passata senza troppe controversie, dover cercare di scontentare il minor numero di società sarà l’impegno prossimo per la gestione dello sport lametino, al netto delle altre strutture esistenti ma ancora senza una data precisa di possibile riapertura (quella su cui si sta lavorando è il Palagatti per quanto riguarda la pallavolo, da definire il necessario per poter riassegnare anche Palasavutano, campi in terra battuta di Fronti e Provenzano, anche solo per gli allenamenti).