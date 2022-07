Si terrà dal 27 al 31 luglio l’evento Gizzeria Wind Fest (seconda edizione) organizzato da Gizzeria Kite nella cornice del CoolBay Resort.

Sono aperte le iscrizioni gratuite per il festival sportivo che sarà caratterizzato da 5 giorni di sole, mare, vento, buon cibo, musica e tanto, tanto sport. Le olimpiadi del mare, pensate per l’occasione, vedranno sfidarsi squadre composte da almeno 5 partecipanti che si confronteranno in 6 differenti discipline (sup, basket, pesistica, beach volley, beach soccer, kite/wing). I vincitori si aggiudicheranno il premio finale e saranno così nominati campioni della seconda edizione della kermesse.

Quanto alle attività disco del CoolBay Resort di Gizzeria Lido vedranno oggi sabato 16 l’evento serale con special guest Mambolosco. Domenica 17, invece, “AperiCool – Ogni maledetta domenica” cambierà location e si terrà presso il CoolBay Beach&Pool di Falerna Marina sempre a partire dalle 17.30 in poi. Inoltre, mercoledì 20, presso il CoolBay Resort di Gizzeria Lido, serata insieme a Noyz Narcos con djset di Dj Gengis.