Ufficiale Francesco Fabbricatore per l’Atletico Maida

L’asd Atletico Maida è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore Francesco Fabbricatore.

Attaccante classe 97, nasce calcisticamente nel Cosenza dove gioca in tutte le categorie giovanili, poi parentesi in serie D con il Picerno, Acri in Eccellenza ancora serie D con la Palmese, Garibaldina in Promozione, ancora Eccellenza con lo Scalea prima dell’ultima stagione divisa fra Db Rossoblu e Campora.

Le sue prime parole in giallorosso : “contento di far parte di questo grande progetto in una società organizzata guidata da un mister di altre categorie. Abbiamo trovato subito l’intesa con il Direttore Zaccone che ho conosciuto nella parentesi di Scalea, ringrazio lui, mister Caruso e tutta la società giallorossa per avermi fatto sentire importante da subito, ora sta a me ripagarli della grande fiducia. Darò il massimo insieme ai miei compagni per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Soddisfatta la triade presidenziale Arcuri, Paone, Sgro’ con quest’ultimo che aggiunge “finalmente abbiamo trovato quel tipo di giocatore richiesto dal mister, forti delle tante riconferme che ufficializzeremo a brevissimo e degli altri nuovi innesti, l’obiettivo è quello di migliorarci e toglierci qualche soddisfazione”.