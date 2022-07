A Cagliari dal 5 al 7 agosto per l’Icierre Lamezia i play off del poule promozione

Nella Poule Promozione Città di Milano, trionfando su Chiavari BS, ha conquistato il pass per le Final Eight della Poule Scudetto. L’Icierre Lamezia BS insieme all’Adriatica Immobiliare Cagliari, a Chiavari BS e Sicilia BS, penultima della Poule Scudetto, andranno a giocarsi i Play Off che si disputeranno a Cagliari dal 5 al 7 agosto.

La squadra lametina, dopo essere stata in vetta per due tappe, ha ceduto poi il passo alle blasonate Città di Milano e Cagliari.

Sicuramente un risultato positivo per i neroverdi, che, come predetto nella conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare lo scorso maggio, hanno centrato ampiamente l’obiettivo, considerando il fatto che è il primo anno che la società si affaccia a questo affascinante sport.

Adesso testa a Cagliari dove l’Icierre dovrà arrivare concentrata al massimo, sia perchè si troverà di fronte tre squadre molto forti e strutturate ma soprattutto perchè un minimo errore può compromettere il risultato dell’intera tappa.