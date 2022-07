Handy Beach 17° Torneo ieri al Lido del Finanziere

La diciassettesima edizione del Torneo Handy Beach targato Lamezia Terme, unica tappa in Calabria di beachandball (pallamano sulla sabbia), alla fine ieri ha reso gli organizzatori felici, stanchi di una giornata di gioco sotto un sole che portava la temperatura a sfiorare i 40 gradi ma felici di quanto programmato, organizzato e realizzato.

I coach Schettino e Torchia con il Presidente Pettinato sono stati ripagati da una nutrita rappresentanza di partecipanti a questa edizione. Hanno partecipato alle gare dal più piccolo, 6 anni, al più grande, coach Torchia con 60 anni.

Otto squadre (tre maschili – tre femminili e due miste under 13), che si sono affrontate con tanta determinazione ed agonismo sempre con il sorriso e la voglia di divertirsi.

«Da noi il fair play è di casa», dichiara coach Torchia, «dato che siamo andati oltre, mai una protesta, perfino i senior over 50 in debito di ossigeno dopo 5 minuti non protestavano, forse mancava il fiato per farlo. Hanno partecipato oltre ai quasi 50 atleti lametini 2 atleti provenienti da Roma ed una formazione dei nostri amici di Crotone. Abbiamo realizzato anche formazioni miste, all’insegna del divertimento e del prendersi in giro scherzando. Insomma un crescendo di partite dalle 10 di mattina alle 18:30. A fine serata abbiamo ricordato i nostri cari, il presidente Sfara e l’atleta Natascia con un omaggio floreale consegnato dalla madrina Patrizia Talarico».

La manifestazione si è tenuta presso Il lido del Finanziere, che per l’occasione ha fornito gli atleti di ogni tipo di ristoro, oltre che a spazi relax all’ombra e gli ombrelloni sulla spiaggia. Coach Nando Schettino si è dato da fare per la logistica e l’accoglienza degli atleti, il presidente Rosario Pettinato ha pensato al ristoro, mentre Coach Francesco Torchia ha provveduto al calendario ed alla direzione delle gare, presente anche Coach Sabrina Cimino che ha condotto in campo le formazioni under13. «Forti di questa ennesima esperienza con gli amici di Crotone ci siamo ripromessi che per il prossimo anno faremo delle tappe in Calabria cercando di organizzarne una che faccia parte del Tappa Tour Beachandball Nazionale» si chiude la nota.