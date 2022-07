Nuovo avviso per l’uso parziale pomeridiano della palestra al piano terra della scuola media Pitagora

Nella penuria di palestre scolastiche aperte anche alle attività delle associazioni sportive lametine in orario pomeridiano torna a disposizione anche per il prossimo anno scolastico quella al piano terra della scuola media Pitagora.

La direzione scolastica il mese scorso precisava che «come per gli anni passati, anche per l’a.s. 2022-23, nelle giornate da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 17, si prevede l’utilizzo della palestra da parte degli alunni dell’istituto per la realizzazione di attività extracurricolari (Giochi sportivi studenteschi – Regione in movimento – progetti PON relativi allo sport, ecc.). Si fa presente inoltre che la palestra sarà utilizzata anche per le attività sportive curricolari dalle classi a tempo pieno della scuola primaria che saranno allocate nell’edificio “Pitagora” a seguito dei lavori nell’edificio Maggiore Perri».

Entro mezzanotte del 20 agosto le associazioni sportive alle attività potranno presentare domanda per usufruire dalle 17 alle 23.30 della palestra in turni di 60 o 90 minuti per gli allenamenti, che nel fine settimana per attività agonistiche senza pubblico possono allungarsi fino a 150 minuti, e comunque fino ad un massimo di 6 ore a settimana per richiedente.

La tariffa di uso prevista sarà di 5 euro all’ora, mentre la presentazione delle domande è quella “old school”, con documentazione cartacea da consegnare a mano o tramite raccomandata al Comune sebbene le pubbliche amministrazioni abbiano il dovere di usare strumenti digitali (per esempio per la gestione degli impianti sportivi attualmente aperti si è optato per il Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni, reputando fosse un obbligo di legge).

I partecipanti dovranno avere almeno 8 iscritti agli allenamenti, non aver pendenze con il Comune, non avere rinunciato per l’anno 2021/2022 agli spazi delle Palestre Scolastiche richiesti e avuti in assegnazione (anche se di palestre scolastiche aperte attualmente non vi è abbondanza, e già lo scorso anno scolastico solo 3 società ebbero concesso l’uso per qualche mese della palestra ora nuovamente oggetto di avviso pubblico), mentre le richieste dei soggetti richiedenti che utilizzano impianti sportivi pubblici in concessione per tutto l’anno e per attività non sociali, verranno valutate solo nel caso che rimangano spazi disponibili.

