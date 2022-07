La A.s.d. Scuola Calcio Polisportiva Lamezia rinnova con il Torino Fc, una partnership che arriva per il settimo anno consecutivo.

Il presidente Domenico Federico reputa che «nel lametino stiamo scrivendo un po’ di storia nonostante la nostra giovane età come associazione, in 8 anni di vita qualche soddisfazione ce la siamo presa. La nostra idea è quelle di percorrere una sola e unica strada, quella con il Torino Fc, progetto serio e professionale. In questo rinnovo c’è serietà e professionalità ma soprattutto voler continuare un programma metodologico innovativo con l’aiuto del Torino Fc Academy».