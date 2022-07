La Promosport porta a casa un talentuoso classe 2005

La Promosport non molla di un centimetro in tema mercato e porta a casa un giovane talentuoso classe 2005.

Si tratta dell’esterno d’attacco Giorgio Palama’ proveniente dalla SSD Kennedy J.R. Aquile.

“Un ringraziamento speciale lo voglio fare alla scuola calcio Kennedy – ha dichiarato il Ds Porpora – per la collaborazione nella trattativa. Stiamo guardando al mercato per quanto riguarda il gruppo under in modo tale da trovare giovani promesse che possano affiancare i nostri ragazzi che già nella scorsa stagione hanno meritato, attraverso l’impegno, la nostra fiducia, dimostrando grande voglia di crescere e di migliorare.