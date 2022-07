Nella Coppa Paesana anche le mamme scendono in campo

“Le mamme del calcio”, scendono in campo a Pianopoli per il torneo della Coppa Paesana. Ancora una piacevole sorpresa nell’iniziativa che sta caratterizzando le serate sportive nel comune dell’hinterland lametino.

La loro partita è stata preceduta da un intervento di Vincenzo Mercuri, esperto della storia dello sport ed esponente della SISS, che ha presentato la partita con un breve excursus sulla storia del calcio femminile.

La vittoria ai rigori è andata alla squadra verde, le mamme erano con le divise verdi e arancioni preparate da Vanessa Grandinetti di Vanilla. Le atlete mamme: Michela Greco, Filomena Lucia, Teresa Mazza, Rosella Fazio, Federica Molinaro, Maria Aiello, Lelia Palmieri, Morena Palmieri, Rossana Paone, Vanessa Grandinetti, Luciana Talarico, Letizia Falvo, Carol Falvo, Valeria Lucia, Federica Molinaro, Annamaria Rondinelli.

Con il contributo della ProLoco, della scuola Calcio Football 3000, ma soprattutto con la grande disponibilità dell’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Valentina Cuda, sta procedendo nel migliore dei modi la manifestazione che coinvolge tantissimi cittadini di ogni età e sesso.

«Se lo scorso anno è stato un evento pensato per la ripresa dopo le difficili chiusure dovute al Covid, in questa occasione sono orgogliosa di sottolineare che è un’iniziativa all’insegna della solidarietà tra popoli, dell’emancipazione e della crescita socio-culturale» sostiene la sindaca Valentina Cuda, che ha anche evidenziato: «il pensiero che i ragazzi hanno avuto verso la popolazione ucraina e verso i profughi, che anche noi come comune ospitiamo, è un momento di solidarietà importante. L’inserimento delle bambine nelle squadre che hanno fatto il torneo dei più piccoli e poi anche la partitella delle mamme, è stato un modo – ha spiegato la prima cittadina – per sottolineare quanto sia importante la parità di genere, lo scambio ed il confronto leale anche nello sport. Oggi finalmente si è detto basta ad una diseguaglianza inaccettabile e dal 30 giugno anche le donne che fanno sport, che fanno calcio, sono delle professioniste; come comunità pianopoletana abbiamo sottolineato quanto contino anche le piccole cose per far valere i diritti di tutti. La partita fatta dalle mamme è stata una chicca che ci ha reso felici. Brave queste mamme intelligenti, disponibili e pronte a stare insieme ai ragazzi».

«Il grazie dell’amministrazione va ai miei concittadini che partecipano sempre numerosi e con entusiasmo – conclude Valentina Cuda – Grazie alla ProLoco, attiva come in ogni occasione, alla scuola calcio Football 3000 che coinvolge sempre tante persone oltre che i propri allievi, anche all’Avis che in questa edizione è voluta essere presente e soprattutto ai giovani organizzatori. Un grazie anche a Martina Maura, giovane e talentuosa fotografa ufficiale dell’evento e poi soprattutto ad Azeddine Kabli, Matteo e Luca Ricitano, Gianmarco Salerno, Enzo Garieri e Stefano Fiorentino organizzatori della manifestazione. Questi ragazzi sono svegli, sempre garbati e attenti, una bella gioventù che va presa ad esempio. Come sindaca di una comunità quale quella di Pianopoli, non posso che essere soddisfatta per la volontà e l’affetto con il quale tutti si approcciano alla Coppa Paesana. Come sempre da noi le belle iniziative troveranno le porte aperte».