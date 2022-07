L’A.S.D. Sambiase Calcio 1923 comunica di essersi assicurata per la stagione 2022-2023 le prestazioni sportive dei giocatori Luca Calindro, Gabriele Gagliardi e Matteo Gagliardi.

Nato a Soveria Mannelli il 6.12.2002 Calindro, esterno a tutta fascia, è un sambiasino puro sangue, cresciuto nel settore giovanile di Mister Pullia e poi transitato per la juniores del Sambiase. Due anni in giallorosso nel corso dei quali ha ottenuto anche la gioia della convocazione in prima squadra in Eccellenza. Nell’ultima stagione, con l’Academy Lamezia di mister Natalino, ha raggiunto la doppia cifra sia in termini di gol che di assist.

Nati a Varese il 28.02.2002, i gemelli Gagliardi (centrocampista Gabriele, difensore Matteo) hanno militato nella Promospor in Promozione prima di approda alla Vigor Lamezia in Eccellenza, quindi lo scorso anno ancora Promosport in Promozione e, da dicembre, Maida sempre in Promozione.

Tre giovani elementi del luogo pronti a dare il loro contributo alla causa giallorossa.