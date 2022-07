Serie d

Arriva un centrocampista greco per il Lamezia Terme

Vasilios Emmanouil dopo le esperienze in patria e in Olanda è giunto in Italia, dove ha vestito le maglie di Castrovillari, Santa Maria Cilento e Giugliano

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2022/23 del calciatore greco Vasilios Emmanouil. Centrocampista classe 1993, dopo le esperienze in patria e in Olanda è giunto in Italia, dove ha vestito le maglie di Castrovillari, Santa Maria Cilento e Giugliano.