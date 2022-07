Nicolas Magnavita rinnova con il Lamezia Terme

Nuova conferma per l’F.C. Lamezia Terme, con un’altra stagione in gialloblu per Nicolas Magnavita.

Il centrocampista classe 2002, arrivato a Lamezia lo scorso gennaio ed impiegato anche in difesa, vestirà ancora la maglia gialloblu, con la quale ha totalizzato 8 presenze ed una rete nel corso del campionato precedente.