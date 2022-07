Non riesce ad invertire il pronostico l’Ecosistem Lamezia che viene battuta dalla più esperta Catania

Non riesce ad invertire il pronostico della vigilia l’Ecosistem Lamezia, che viene battuta dalla più esperta Catania negli ottavi di Coppa Italia.

Nella storia della disciplina il Catania non ha mai fallito i Quarti di finale. Non è successo neanche a Lignano. I detentori del titolo hanno piegato la grande forza di volontà di un’ Ecosistem Lamezia che ce l’ha messa tutta per compiere quello che sarebbe stato un vero e proprio miracolo. Alla fine gli etnei hanno vinto per 5-1 grazie alla tripletta del bomber Gori, al centro di Sanfilippo e del capitano Fred. Di Giampà l’illusorio gol del 2-1.

Ai quarti si affronteranno Terracina-Alsa Lab Napoli, Happy Car Samb-Farmaè Viareggio, Pisa-ADJ Nettuno e Catania-Adriatica Immobiliare Cagliari.

Domani alle 11 Lamezia in campo contro la Seatram Chiavari Beach Soccer per il quarto di finale del tabellone dei perdenti (9°/14° posto)

CATANIA – ECOSISTEM LAMEZIA 5-1 (2-0; 2-1; 1-0)

Catania: Paterniti, Battini, De Nisi, Gori, Zurlo, Sanfilippo, Fred, Campagna, Borer, Antonio, Be Martins. All: Silveria Mendes

Ecosistem Lamezia: Schirripa, Mercurio, Ferrara, Canino, Rosi, Martino, Cristiano, Verso, Giampà, Mercurio. All: Notaris

Arbitri: Tranchina (Udine), Ozzella (Benevento). Crono: Marton (Mestre)

Reti: 10’ pt Gori (C), 12’ pt Sanfilippo (C); 5’ st Giampà (EL), 7’ st Gori (C), 11’ st Gori (C); 7’ tt Fred (C).