Altra sconfitta per gli Orange nel torneo delle perdenti della Coppa Italia 2022.

In rete, nella finale per il 9/14° posto, per i ragazzi di Mister Notaris, Verso e Giampà.

L’ ASD Ecosistem Lamezia Soccer perde 6-2 contro la Seatram Chiavari Beach Soccer accusando probabilmente l’enorme sforzo profuso nella gara di ieri contro Catania. In rete, nella finale per il 9/14° posto, per i ragazzi di Mister Notaris, Verso e Giampà. ECOSISTEM LAMEZIA – SEATRAM CHIAVARI 2-6 (0-3; 0-3; 2-0)

Ecosistem Lamezia: Schirripa, Mercurio, Ferrara, Canino, Rosi, Martino, Cristiano, Verso, Giampà, Mercurio. All: Notaris

Seatram Chiavari: Perego, De Moro, Lo Cicero, Lepri, Sanguineti, Sassari, Rossi, Lasagna, Sambuceti, Castiglia, Coldani. All: Napello

Arbitri: Cardone (Agropoli), Pavone (Cinisello Balsamo). Crono: Pedarra (Foggia)

Reti: 3’ pt Lasagna (SC), 4’ pt Sassari (SC), 6’ pt Lasagna (SC); 3’ st Sassari (SC), 4’ st Sassari (SC), 10’ st Sassari (SC); 5’ tt Verso (EL), 6’ tt Giampà (EL). Note: ammonito Mercurio (EL).