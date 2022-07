Calcio estivo

Martedì allenamento congiunto Lamezia Terme – Reggina al “Guido D’Ippolito”

Primo “allenamento in famiglia” per le due società del patron Felice Saladini, entrambe con il cartello “lavori in corso” per quanto riguarda la composizione delle rose squadra.

La società F.C. Lamezia Terme, nonostante la preparazione ancora non sia cominciata, comunica infatti che martedì 26 luglio, allo stadio comunale 'Guido D'Ippolito'', avrà luogo un allenamento congiunto con la Reggina 1914. L'orario di inizio è fissato alle 19 e l'ingresso sarà consentito, gratuitamente, al pubblico.