Gioco di incastri in serie D e Promozione con interessate direttamente o meno anche compagini lametine

Superate le scadenze per i termini di iscrizione, si prospetta un gioco di incastri dalla serie D a scendere con interessate direttamente o meno anche le compagini calcistiche del lametino, per le quali la settimana prossima ad iniziare dovrebbe essere quella anche relativa all’ufficialità delle gestioni per 5 anni degli stadi attualmente aperti.

SERIE D

Nel torneo interregionale 168 erano state le domande di iscrizione presentate entro il termine previsto, con però in bilico la posizione del Giarre: bocciata l’iscrizione per via di stipendi non pagati ai calciatori della scorsa stagione, i siciliani hanno già annunciato ricorso (i termini scadranno domani alle 20), con lunedì la Co.Vi.So.D richiamata ad un parere motivato da fornire alla Lega Nazionale Dilettanti. Sarebbero state invece superate le difficoltà esistenti in altre società, tra cui il Cittanova che ripartirà con una nuova società.

La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND il quale potrà escludere le società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace.

Nel caso di bocciatura dell’iscrizione dei siciliani il numero di aventi diritto scenderebbe a 167, e lo stesso organo nazionale dovrà poi esprimersi giovedì in merito alla posizione del Catania, che proporrà l’iscrizione in sovrannumero (sostanzialmente prendendo il posto dei gialloblu di cui sono capoluogo di provincia), ed eventuali ripescaggi saranno presi in considerazione solo nel caso in cui il numero di squadre iscritte sia dispari o inferiore al format delle 162 unità previste.

Con un occhio alla serie C (Torres e Fermana pronte a prendere il posto di Campobasso e Teramo, i quali hanno però già annunciato ricorso), le prime due candidate ufficialmente ad integrare i gironi di serie D sarebbero i veneti del Giorgione (primi tra le non salite dall’Eccellenza) ed i calabresi del Rende (primi nella classifica delle retrocesse tramite play out).

Inoltre l’ASD Figline 1965 ha comunicato che il 10 agosto si celebrerà nel centro tecnico federale FIGC di Coverciano in Firenze il procedimento per i fatti inerenti la partita Tau-Figline dell’11 maggio, con la società toscana che rischia anche l’esclusione dal campionato, il che comporterebbe però la promozione in serie D del Livorno.

Il Lamezia Terme dovrà ancora attendere un po’ per sapere l’elenco ufficiale di quali saranno le proprie avversarie nel girone I di serie D, avendo come unica certezza di dover giocare in Calabria e Sicilia oltre che parte della Campania. Già certo l’avvio della Coppa Italia il 21 agosto, da stabile l’avversaria.

ECCELLENZA E PROMOZIONE

Sono scaduti venerdì i termini per le iscrizioni nei primi due livelli per importanza del calcio dilettantistico calabrese, e se in Eccellenza in bilico rimane la posizione del Rende in attesa di avere la certezza delle chance di tornare in serie D, in Promozione ha già alzato bandiera bianca la Bovalinese, che per via di problemi societari non ha presentato la relativa domanda di iscrizione.

In prima linea per essere ripescata compare così la Vigor 1919, che proprio in attesa dell’ufficialità di quale sarebbe stato il campionato di competenza ad oggi ufficialmente aveva solo confermato il tecnico Perrone ed il ds Morelli, dovendo poi valutare budget e rosa in funzione della categoria di appartenenza (in Promozione l’inizio del campionato è previsto l’11 settembre, in Prima Categoria due settimane dopo, con Coppa Italia al via il 28 agosto e la Coppa Calabria invece l’11 settembre). Si dovrebbe anche completare la denominazione in Vigor Lamezia 1919, come compare nelle comunicazioni dello stage tenuto ieri al “Rocco Riga” per trovare under nati tra il 2003 ed il 2005.

Ogni eventuale posto mancante in organico, comporterebbe a catena così la necessità di integrare tramite ripescaggi o di rivedere il numero di partecipanti anche nei 3 livelli inferiori, fermo restando anche le divisioni territoriali da dover rispettare.

Al momento, per guardo riguarda i due gironi di Promozione, nel caso di ripescaggio della Vigor al posto della Bovalinese nel girone A risulterebbero 17 iscritte ( Atletico Maida, Vigor Lamezia, Brutium Cosenza, Campora, Cassano Sybaris, Amantea, Cotronei, Cutro, DB Rossoblu, Praiatortora, Juvenilia Roseto, Real Montalto, Rossanese, San Fili, Scandale, Soccer Montalto, V.E. Rende) contro le 15 del girone B ( Africo, Ardore, Bivongi, Asd Melito, Caraffa, Cinquefrondese, Capo Vaticano, Archi, Deliese, Melicucco, Ravagnese, Roccella, San Giorgio, Sporting Catanzaro, Mammola), con quindi ipotesi di trasloco nel girone reggino – vibonese per una delle due compagini lametine.