Ultima decisiva giornata per il Kite Foil World Series 2022 nelle acque di Gizzeria prospicenti l’Hang Loose Beach.

I riders provenienti da tutto il mondo si sono sfidati nelle regate decisive per aggiudicarsi il titolo tanto ambito. La giornata si è aperta alle 12 con lo skipper meeting degli atleti e, a seguire, le gare con il primo classificato della categoria maschile Denis Taradin, per la femminile Lauriane Nolot e Gian Stragiotti per i campionati europei A’SYouth Foil.

Soddisfatto Luca Valentini, presidente Circolo Velico Hang Loose: “La manifestazione ha avuto grande seguito ed i risultati sono molto positivi, dal punto di vista sportivo e della promozione del territorio. Appuntamento al prossimo anno”.

La manifestazione è promossa da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV(Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding eWingsport Italia), con l’organizzazione del circolo velico Hang Loose Beach e il Patrocinio del Comune di Gizzeria. Partner dell’evento è la Porsche.

Risultati seconda tappa kite foil world series

maschile:

Denis Taradin (CY) Tony Vodisek (SL) Lorenzo Boschetti (ITA)

femminile

Lauriane Nolot (FRA) Daniela Moroz (USA) Ellie Aldridge (GB)

Risultati finali a’s youth foil european championship