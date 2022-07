Altre due conferme per lo staff della Scuola Calcio Polisportiva Lamezia

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia, affiliata al Torino Fc Academy, comunica la continuazione del rapporto tecnico con gli istruttori Francesco Gigliotti e Giuseppe Scalise.

Entrambi giovani con molta esperienza e professionalità, Scalise e Gigliotti guideranno i classe 2016/2017/2018 come oramai da anni con tanta passione e pazienza.

Una categoria delicata dove serve più manovalanza di istruttori in campo, l’obiettivo è suddividere le tre Annate e lavorare in modo particolarmente diverso per come chiede il Torino Fc.