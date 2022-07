Salvatore Iozzi passa all’Atletico Maida

Con grande soddisfazione la società Asd Atletico Maida comunica di aver tesserato a titolo definitivo dall’ Fc Lamezia il portiere classe 2001 Salvatore Iozzi.

Iozzi, la scorsa stagione a Scalea ( Eccellenza ) nasce calcisticamente nel Catanzaro dove gioca fino alla Berretti per poi passare in ordine al Cotronei (Eccellenza) e due stagioni a Sambiase (Eccellenza), con le ultime due estati alle prese anche con il beach soccer nell’Ecosistem Lamezia.

La sua prima dichiarazione in giallorosso: “le parole del direttore Zaccone e la serietà rinomata della dirigenza del Maida mi hanno fatto subito dire di sì al progetto, senza badare alla categoria . Il fatto di essere allenato da un mister come Caruso è da stimolo, sono pronto a dare il mio contributo , pronto per una grande stagione”.

La società giallorossa ringrazia la società Fc Lamezia per averne favorito la trattativa, che prima del portiere classe 2001 aveva già annunciato gli arrivi dell’attaccante classe ’97 Francesco Fabbricatore e del centrocampista 2004 Leonardo Pilò.