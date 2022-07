Basketball Lamezia nuovamente nel girone con avversarie campane e lucane

Sarà un Basketball Lamezia rinnovato, nel roster e nella guida tecnica, quello che andrà ad affrontare il secondo anno di serie C Gold nel girone organizzato dalla Fip Campania.

Umberto Di Martino sarà il tecnico chiamato a proseguire il lavoro di Francesco Barilla con le fenici gialloblu, la scorsa stagione protagoniste in campionato ma arrivate poi scariche alla fase decisiva play off condizionate dal post Covid e dalle penurie degli impianti sportivi lametini.

Al termine per le iscrizioni 14 le contendenti che hanno presentato domanda, di cui 2 formazioni riserve ripescate, per il girone in cui si affronteranno compagini campane, calabresi (Rende e Lamezia) e lucane (Potenza):