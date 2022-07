Lamezia Terme sparring partner con la juniores questo pomeriggio della Reggina

Con una rosa ancora in fase di costruzione, e senza un giorno di preparazione nelle gambe (i giocatori già ufficializzati e quelli prossimi erano comunque presenti in tribuna), il Lamezia Terme ha fatto da sparring partner con la juniores questo pomeriggio alla Reggina al “Guido D’Ippolito”, pagando quindi oltre il divario di categoria (serie B gli amaranto, serie D i gialloblu) anche quello di età.

I reggini tornano in via Marconi ad un anno di distanza dallo scorso settembre quando effettuarono un altro allenamento congiunto, ma ad 11 mesi di distanza condividono ora la stessa presidenza e parte della dirigenza che aveva iniziato la scorsa stagione nella città della piana.

Da rivedere nei padroni di casa più di un aspetto organizzativo e logistico per quanto riguarda gli aspetti extra campo (vedi autogestione tribuna stampa), ma la riorganizzazione societaria interna ai gialloblu ha ancora ruoli e rapporti da definire al meglio in fase di stagione ancora non ufficiale. Buona cornice di pubblico, forte anche del richiamo in panchina di mister Filippo Inzaghi (impegnato prima del fischio di inizio in qualche scatto e autografo con tifosi all’esterno del recinto di gioco), con diversi bambini in maglia amaranto e qualche sporadica divisa anche della scorsa stagione gialloblu.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Giraudo; Lombardo, Crisetic, Lollo; Ricci, Montalto, Rivas (12’pt Agostinelli).

Subentrati: Ravaglia, Situm, Loiacono, Liotto, Ejaki, Cavioli, Canotto, Menez, Provazza.

All. Inzaghi.

LAMEZIA TERME: Molinaro, Gridà, Costanzo Gianni, Zappalà, Talarico, Costanzo Giuseppe, Guadagnolo, Scarfone, Monteleone, Arzente, Fascetti.

Subentrati: Gazzaruso, Boncordo, Critelli, Figliuzzi, Cocola, Persico, Falvo, Crapis, Roppa, Mete, Raschiello, Candiloro, Saladino.

All. Scardamaglia.

RETI: 2’pt Montalto, 7’pt Lombardi, 20’pt Lombardi, 24’pt Agostinelli, 29’pt Talarico, 34’pt Ricci, 45’pt Lombardi

1’st Canotto, 3’st Canotto, 22’st Canotto, 25’st Agostinelli, 35’st Liotti

PRIMO TEMPO

2′ Rivas crossa per Montalto che ha vita facile di testa e segna

7′ Lombardi approfitta di un errore in rimessa dei giovani lametini e raddoppia

18′ palo di Agostinelli

20′ Lombardi dalla distanza sigla il tris

24′ Agostinelli da dentro l’area trova il palo – gol

29′ Talarico non si intende con il portiere e fa autogol

34′ serpentina di Ricci e pallone che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere

45′ Lombardi di testa trova la terza rete personale, finale in crescendo per i giovani gialloblu complice anche la stanchezza avversaria con le prime conclusioni pericolose verso la porta

SECONDO TEMPO

1′ spazio ai giocatori partiti in panchina su entrambi i fronti, Canotto si presenta subito al meglio segnando in diagonale

3′ Canotto ribadisce in rete la deviazione del portiere dopo la percussione di Loiacono

22′ Critelli svirgola davanti al portiere Gazzaruso, Canotto non si fa pregare nel depositare in rete

25′ cross dal fondo di Canotto, sul palo opposto Agostinelli scarica in rete

35′ Liotti su punizione sorprende il portiere lametino