Vigor 1919 ripescata in Promozione, giocherà nel girone con reggine e vibonesi

Con il Comunicato Ufficiale n. 9 il CR Calabria ha reso noti gli organici dei campionati di Eccellenza e Promozione al termine della procedura telematica di iscrizione. Assente nel campionato di Promozione la Bovalinese che non ha inoltrato nei tempi richiesti la domanda di iscrizione ed a completamento dell’organico è stata ammessa la Vigor 1919.

Nello stesso comunicato, il CR Calabria ha variato i limiti di età nel campionato di Prima Categoria prevedendo l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio delle gare e per tutta la durata delle stesse, UN calciatore nato dal 1° gennaio 2001 in poi e UN calciatore nato dal 1° gennaio 2002 in poi.

Infine, per i campionati di Calcio a 5, prorogati i termini di iscrizione nonchè la presentazione delle domande di ammissione per le società non aventi diritto, stabilendo come termine Venerdì 2 settembre alle ore 12:00.

Di seguito l’organico del campionato di Eccellenza 22/23

A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO A.P.D. BRANCALEONE A.S.D. CITTA DI ACRI 2020 A.S.D. GALLICO CATONA F.C. A.S.D. GIOIESE 1918 U.S. GIOIOSA JONICA ASD G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 A.C.D. MORRONE U.S.D. PAOLANA N.S.D. PROMOSPORT A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA SSDARL RENDE CALCIO1968 U.S.D. SCALEA CALCIO 1912 A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AGS.D. SORIANO 2010 A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO

I Gironi di Promozione:

Girone “A” Girone “B”